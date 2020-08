El pacto del que todos hablan entre Ferrari y McLaren

La escudería italiana Ferrari y el equipo inglés McLaren firmaron el Pacto de la Concordia que regulará su participación en el Mundial de la Fórmula 1 entre 2021 y 2025.



Ferrari confirmó el acuerdo con la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y la Formula One World Championship (Formula One) por el que define los aspectos normativos de la máxima categoría del automovilismo mundial.



La escudería italiana recordó que se mantiene como "el único equipo en haber participado en la F1 desde la primera temporada en 1950 hasta la actualidad", según menciona un despacho de la agencia de noticias ANSA.



"Con una base de aficionados de 400 millones en todo el mundo, Ferrari permanece como el equipo con más títulos, sea de Pilotos (15) y de Constructores (16), como de victorias en un evento (238) y se apresta al objetivo de los 1.000 Gran Premios disputados el próximo 13 de septiembre en Mugello", agrega la escudería italiana.



"Estamos orgullosos de haber renovado lo que es conocido como el 'Pacto de la Concordia', que regulará la F1 por el próximo quinquenio", destacó el administrador delegado de Ferrari, Louis Camilleri.



"Confiamos mucho en que la colaboración con la FIA y Liberty Media pueda hacer aún más atractiva y espectacular a la F1, preservando las características de máximo desafío tecnológico", subrayó el dirigente de Ferrari.



El presidente de la FIA, el francés Jean Todt, destacó que Ferrari es "uno de los primeros equipos en firmar el nuevo 'Pacto de la Concordia', un acuerdo tripartito que asegurará un futuro estable y próspero al Mundial".



Todt, ex administrador delegado y director general de Ferrari, definió a la F1 como "la máxima expresión del automovilismo deportivo" y subrayó que "es natural que el equipo más ganador de la historia del campeonato haya sido siempre protagonista y siga siéndolo por muchos años más".



A su vez, Chase Carey, presidente y administrador delegado de Formula One, indicó que "la escudería Ferrari y la F1 están históricamente ligados desde 1950 y estamos felices de que esta relación siga por mucho tiempo porque es parte del ADN de este deporte".