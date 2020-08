Talentoso y polémico: quién es el futbolista que está en la mira de Godoy Cruz

La dirigencia de Godoy Cruz continúa trabajando en el armado del equipo de Diego Martínez, quien trabaja al frente del equipo desde hace una semana, y en las últimas horas comenzó a sonar con fuerza como posible refuerzo el nombre de un futbolista que se fue de su último club por indisciplinado.

Se trata del volante ofensivo colombiano Kevin Londoño, de 26 años, quien viene demostrando muy buenos rendimientos en la Liga de Colombia, sin embargo su último equipo, Once Caldas, decidió no renovarle el contrato que finalizó el pasado 30 de junio debido a una serie de actos de indisciplina que a la dirigencia no le gustaron para nada.

Según reportan medios colombianos, Londoño había tenido problemas con sus vecinos el año pasado tras una ruidosa fiesta luego de la eliminación del elenco de Manisales de la Copa Sudamericana. A eso se sumó que llegó tarde a algunos entrenamientos y la gota que rebalsó el vaso fue su ausencia en un viaje del equipo que justificó por una visita a su abuela, pero la dirigencia negó que tuviese permiso para ello.

Londoño es pretendido por varios equipos de su país, entre ellos Deportivo Pasto y Junior de Barranquilla, aunque el futbolista no vería con malos ojos llegar al fútbol argentino teniendo en cuenta que es una vidriera para el fútbol europeo. Su calidad técnica acompañada de un gran despliegue físico, velocidad y llegada al área rival con aporte goleador lo hacen una de las grandes apariciones de los últimos años en su país.

Pese a sus antecedentes, Godoy Cruz ha tenido buenas experiencias contratando a futbolistas que daban la nota en otros equipos y al llegar a Mendoza se adaptaron a la tranquilidad de la ciudad y explotaron todo su potencial. Quizá el caso más recordado sea el de otro colombiano, Jairo Castillo, de dos pasos muy buenos por el Tomba.