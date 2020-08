Los tres entrenadores elegidos por Lionel Messi

El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, decidió despedir a Quique Setién y ya hay un nombre que pica en punta. En ese contexto, vale recordar qué técnicos eligió Lionel Messi en la última votación para The Best, ya que la Pulga podría tener incidencia en la elección del próximo entrenador, si es que no da el portazo y deja el club.

Según informó la FIFA, en la elección del mejor entrenador en los premios The Best 2019 el crack argentino, en su rol de capitán de la Selección argentina, votó primero a Pep Guardiola (5 puntos, en Manchester City), segundo eligió a Mauricio Pochettino (3 puntos, sin club) y en tercer lugar puso a Marcelo Gallardo (1 punto, DT de River).

El único técnico de los tres que aparece como una posibilidad para ocupar el banco de suplentes Culé es Pochettino, puesto que Guardiola y Gallardo aún tienen su contrato vigente con Manchester City y River, respectivamente.

Sin embargo por estas horas el principal candidato es el holandés Ronald Koeman, quien vistió la camiseta Blaugrana entre 1989 y 1995, y este domingo fue visto por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad Condal.

De hecho, medios españoles aseguran que Koeman tendrá mañana una reunión con Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, para empezar a cerrar el acuerdo de su llegada al banco del primer equipo.