Dudas en Boca: ¿qué pasará con la última gran aparición de inferiores?

La posible salida de Boca Juniors del volante Iván Marcone puso a la dirigencia a analizar la posibilidad de salir al mercado a buscar a su reemplazante, teniendo en cuenta que en esa posición, a la hora de priorizar la experiencia, sólo cuenta con Jorman Campuzano y Sebastían Pérez, quien además no es seguro que se quede en el club.

Ante esa situación vale preguntarse qué sucederá con Nicolás Capaldo, la última gran aparición de las divisiones inferiores del club de La Ribera, a quien desde el cuerpo técnico comandado por Miguel Ángel Russo creen que es mejor llevarlo de a poco.

Bajo el mando de Gustavo Alfaro, el mediocampista nacido en La Pampa era una fija en el equipo, sin embargo fue perdiendo terreno con la llegada de Miguel Ángel Russo, quien en su llegada al club no lo pudo contar en sus filas ya que estaba jugando el Preolímpico con la Selección argentina Sub 23 que se consagró campeona y sacó boleto para Tokio 2020.

Lo poco que jugó el Xeneize hasta el parate de marzo por la pandemia de coronavirus tuvo a Capaldo casi siempre en el banco de los suplentes. El joven volante sólo fue titular en la Copa Libertadores contra Caracas, en Venezuela, donde Boca se presentó con una formación alternativa. Luego de ese partido ingresó sobre el final de los duelos ante Gimnasia, Independiente Medellín y Godoy Cruz.

Finalmente, con respecto a la posición en el campo de juego, Miguel Ángel Russo considera que por su estado físico, dinámica y llegada, Capaldo es ideal para jugar por los costados y no como volante central, donde jugó siempre desde inferiores, aunque no se descarta ninguna opción. Como sea, por ahora la prioridad es llevarlo de a poco y no tirarle de golpe la presión de ser titular en Boca.