Otra Sorpresa: Lyon eliminó al Manchester City de Guardiola y es semifinalista

El Lyon se impuso este sábado por 1-3 al Manchester City en el último partido de cuartos de la Final de la Liga de Campeones que acoge Lisboa, en una noche donde los ingleses cayeron en la telaraña defensiva creada por Rudi García.

Los franceses se fueron con ventaja de 0-1 al descanso y el Manchester, tras empatar, recibió el mazazo del 1-2 cuando mejor jugaba y más acosaba la portería rival.

El encuentro comenzó con los ingleses golpeando primero. A los dos minutos y medio avisó el City por la izquierda con un buen pase interior a Sterling que la entregó atrás para que culminara Gabriel Jesús, pero Marcelo logró despejarla "in extremis".

El primer tiro peligroso de los galos llegó en el minuto 9, tras un disparo desde fuera del área de Marçal que atajó el brasileño ex del Benfica Ederson Morais.

El Lyon lo tenía claro, no quería el balón y salía por los costados con apenas tres toques para plantarse en el área.

Mientras tanto, el City intentaba controlar la posesión del esférico y creaba peligro, sobre todo, por la derecha.





Al Lyon le funcionaba defender con cinco porque sus dos carrileros se plantaban con rapidez en el área rival.



Con el City sin encontrar socios en el centro del campo, los franceses inauguraron el marcador en el minuto 23. Robo de balón y pase en largo para Ekambi, el esférico se queda muerto para Cornet y éste, que pilló a media salida a Ederson, lo batió por abajo pegado al poste.

Guardiola y Juanma Lillo, incrédulos, no dejaban de conversar para intentar buscar alguna solución que les permitiera controlar el centro de campo. Con mayor confianza, el joven franco-argelino Ouar demostraba su calidad en la medular, sin que los adversarios pudieran contrarrestarlo.

En las postrimerías del primer tiempo, los citizens lo intentaron, sobre todo con Sterling, que mostró lo mejor del City por la banda derecha. La tuvo Rodri, tras un paso atrás de Sterling, pero el balón se fue a las manos del portugués Anthony Lopes. Mientras tanto, el belga Kevin de Bruyne permaneció desaparecido durante los primeros 45 minutos.





Sobrevolaba sobre Lisboa el maleficio de Lyon, ya que en las dos veces que se han enfrentado, los de Guardiola han cosechado un empate y una derrota. El último partido en Champions que perdió el Manchester City fue, precisamente contra el Lyon, al caer en caso por 1-2 el 19 de septiembre de 2018 y, casualidad, el primer tanto también lo anotó Cornet.





Tras el descanso, los primeros 15 minutos continuaron con la misma tónica, aunque por fin apareció De Bruyne con un disparo ajustado de falta que atajó Lopes. Guardiola había dado entrada en el campo al extremo argelino Mahrez, en sustitución de Fernandinho.



El Manchester no acababa de trenzar jugadas, hasta que en el 68 Mahrez dio un pase vertical a Sterling, que se plantó en el área tras un certero recorte y, tras el pase atrás, marcó Kevin de Bruyne para romper, al fin, la barrera gala. Tras alcanzar el minuto 70, el City seguía acosando la portería rival, que obligaba a buenas intervenciones al cancerbero Lopes.



Sterling era el más peligroso y en el 77 protagonizó una excelente jugada dentro del área que acabó sirviendo para el brasileño Gabriel Jesús, que no estuvo acertado en el remate dentro del área pequeña.



Acto seguido, contragolpe del Lyon que dejó solo delante de Ederson a Dembelé, que no perdonó. El gol subió al marcador, a pesar de que fue "chequeado" por el VAR por posible fuera de juego.



Guardiola se lamentaba arrodillado mientras maldecía el gol con la hierba del césped. Dio entrada a David Silva por Rodri y, si el Manchester City caía, serían los últimos minutos del canario en este club.



La jugada de la noche llegó en el 85 cuando los del City no daban crédito al fallo de Sterling. Jugada de Gabriel Jesús, que pasó a Sterling y éste, en el área pequeña y sin portero, mandó el esférico arriba.



En la siguiente jugada, el Lyon mató el partido cuando, tras un disparo suave, Ederson falló y dejó muerto el balón para que Dembelé anotara su segundo gol de la noche.



La maldición se hacía fuerte en Lisboa: El City seguía sin vencer al Lyon y Guardiola no lograba con el club inglés pasar de cuartos. Ahora, la Liga de Campeones sólo es cosa de franceses y alemanes, que se medirán en semifinales los días 18 y 19 de agosto.



