Un ex jugador de la Selección argentina, positivo en coronavirus

El arquero argentino Nahuel Guzmán confirmó hoy que se contagió de coronavirus, luego de que su club, Tigres de la UANL, México, informara de dos casos positivos en el plantel pero sin dar a conocer su identidad.



"Quiero confirmar que soy uno de los jugadores que dio positivo al examen Covid en las recientes pruebas que realizó el club", escribió Guzmán, ex Newell's, en sus redes sociales.



"Siempre he intentado ser frontal. No es mi intención ni la del club generar incertidumbre ni falsas especulaciones. El mensaje para nuestros aficionados y público en general es pedirles que se cuiden y sigan cuidando a los más vulnerables", agregó.





Para cerrar, el arquero expuso: "Hoy me toca a mí dar positivo y tener que perderme un partido de fútbol, pero también me toca ser responsable y cuidar de mi entorno (...) Los invito a todos a seguir las recomendaciones de salud, a que no bajemos la guardia".



Previamente, la directiva de Tigres había emitido un comunicado para informar sobre los dos casos positivos en su plantel.



"De las 31 pruebas aplicadas a integrantes del cuerpo técnico y jugadores del primer equipo, salieron dos positivas y asintomáticas, por lo que de acuerdo al protocolo, se procedió a separar a ambos elementos como prevención y enviarlos a su casa para que inicien un periodo de aislamiento, en espera de mejora y de una segunda prueba que confirme el diagnóstico", señaló.



"En la institución continuaremos trabajando en seguir las medidas preventivas necesarias que dictan las autoridades de salud locales, federales e internacionales, para cuidar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico y trabajadores en general", cerró.