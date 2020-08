El viaje de Del Potro que enciende la esperanza de su regreso

El tandilense Juan Martín Del Potro, uno de los mejores tenistas argentinos de la historia, arribó hoy a París y permanecerá un puñado de días en Europa, ya que tiene previsto trasladarse a Suiza para consultar a un médico especialista en lesiones de rodilla, el mismo que atiende al suizo Roger Federer, lo que robustece las esperanzas de verlo de nuevo en acción este año en algún torneo.



El tandilense de 31 años, abordó anoche un vuelo de Air France ,que lo trasladó a París, desde donde partirá a Suiza para ser atendido por el doctor Roland Biedert, médico de cabecera de Federer (lo operó dos veces en la rodilla) y evaluar el estado de su rótula derecha operada, en una consulta clave para acelerar los tiempos de su regreso, según confió a Télam una fuente de su entorno.



Del Potro, relegado al puesto 128 según el útlimo ranking difundido por la ATP, compitió por última vez el 19 de junio de 2019 en el torneo inglés de Queen's y luego, al agravarse la lesión que acarreaba en la rótula desde octubre de 2018, lo que hizo fue acumular consultas médicas y someterse a dos intervenciones quirúrgicas.



La primera intervención del ex número tres del mundo fue en Barcelona, en 2019, en la Clínica del doctor Ángel Ruiz Cotorro, y la segunda en Miami con Lee Kaplan, cirujano del Sports Medicine, en enero pasado.



El campeón del US Open 2009, la Copa Davis 2016, y doble medallista olímpico, en Londres 2012 y Río 2016, permaneció en Miami luego de ser operado en enero y recién regresó a la Argentina en marzo, cuando habían comenzado las restricciones para viajar debido a la pandemia de coronavirus.



El tandilense completó el proceso post operatorio y recién volvió a empuñar una raqueta a mediados de julio pasado, cuando comenzó una serie de entrenamientos en las instalaciones del Tenis Club Argentino (TCA) ubicado en el barrio porteño de Palermo, seis meses después de la última cirugía a la que se sometió en la rodilla para solucionar su problema en la rótula.



El hecho de no practicar en una cancha de tenis había generado dudas en torno a su futuro, sobre todo porque en septiembre cumplirá 32 años y su ciclo deportivo entra en el segmento final.





Sin embargo, seis meses después de la última cirugía, Del Potro volvió a jugar al tenis y según reveló a Télam alguien cercano a su entorno, no sería extraño algo que hace poco tiempo sonaba descabellado: verlo jugar algún torneo este año.



Para que eso suceda deberá mantenerse la evolución de su problema en la rodilla que aún le molesta y también que el circuito transcurra con normalidad una vez que se reanude el 22 de agosto próximo con el Masters 1000 de Cincinnati, luego de habar estado interrumpido desde marzo a causa de la pandemia de coronavirus.



Del Potro aguardaba que comiencen a regularizarse los vuelos internacionales para poder salir de la Argentina hacia Europa y poder consultar a Biedert, para así tener un panorama más claro sobre los pasos a seguir con su lesión, aunque ya tiene claro que es muy probable que deba acostumbrarse a jugar con dolor en la zona el resto de su carrera.