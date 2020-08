Mala noticia para el Lobo: Gimnasia pierde a un referente

Gimnasia y Esgrima de Mendoza sufrió una baja sensible en su plantel. Leandro Aguirre rescindió su contrato y seguirá su carrera en el exterior, más precisamente en Valetta FC de Malta. Cabe aclarar que el ex capitán del Lobo mendocino había renovado su vínculo con el Blanquinegro a mediados de julio.

En diálogo en Ovación 90 en Radio Nihuil, el jugador contó la reciente noticia: "Acabamos de firmar la rescisión del contrato. Es lo que todo jugador sueña llegar a Europa. Es una posibilidad muy importante, no me costó tomar la decisión, fue una de las más rápidas que he tomado".

Y agregó: "Es un cambio grande en la seguridad de mi familia y hablé con los dirigentes para poder irme. Pasé tres años maravillosos, estoy muy agradecido".

Un duro golpe para el Lobo ya que pierde a su capitán y a uno de sus principales referentes. Ahora el Lobo deberá buscar a su reemplazante para la vuelta de la Primera Nacional.