Día del Futbolista: ¿Qué dijo Maradona y por qué el cambio de fecha?

El secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, justificó hoy el cambio de fecha del Día del Futbolista en nuestro país, que pasará a celebrarse cada 22 de junio, día en que Diego Maradona convirtió su “gol de todos los tiempos” ante Inglaterra en el Mundial 1986, al señalar que "era hora de reconocer el mejor" tanto "de la historia del fútbol".



"Era hora de reconocer el mejor gol de la historia del fútbol. Ese gol es la síntesis del fútbol y marca una fecha emblemática no sólo desde lo deportivo, sino también en lo social y lo político", dijo Marchi.





"La idea surge del reconocimiento al mejor gol de la historia de los mundiales y de la historia del fútbol. Es la síntesis del fútbol mismo, porque tiene talento, velocidad, fuerza, ingenio, tenacidad, en un contexto totalmente adverso, de visitante, en la altura y jugando contra un equipo durísimo", analizó.



Hasta ahora, el Día del Futbolista se celebraba el 14 de mayo, fecha que evocaba otro gol inolvidable, el del delantero Ernesto Grillo en la victoria por 3-1 de Argentina sobre Inglaterra en 1953, en el estadio Monumental, de River Plate.



"Era hora de generar una bisagra en este siglo y dejar una fecha emblemática no sólo desde lo deportivo, sino también en lo social y lo político", agregó el titular de Agremiados.



Marchi comentó que Maradona estuvo de acuerdo con la iniciativa: "Diego fue el primero en enterarse de esta decisión porque es el protagonista. Estuvo de acuerdo y por eso se motorizó. Los argentinos debemos estar orgullosos de Maradona no solamente por este gol sino por lo que significa para el fútbol".



El 22 de junio "va a ser una fecha emblemática para todos los futboleros, pero también es un reconocimiento a quien con apenas 26 años se impuso en esa gesta deportiva maravillosa que fue el Mundial del 86", sostuvo el ex jugador y ahora dirigente gremial.



Para el secretario general de FAA, cada vez que llegue el Día del Futbolista y se replique ese gol va a ser una "fuente de inspiración de muchos jóvenes que no lo pudieron ver, otros recordarán a sus viejos. Volver a ver esa obra de arte que forma parte del patrimonio y la cultura nacional es un lindo reconocimiento".



En lo personal, a Marchi ese gol le recuerda a su papá: "En ese momento yo jugaba en San Lorenzo y lo vi por TV en la casa de mis padres en La Plata. Nunca vi a mi viejo gritar un gol así".



El dirigente aseguró que la iniciativa de cambiar el Día del Futbolista a la fecha del gol de Maradona la trató hace años cuando la AFA tenía otras autoridades, pero no se pudo llevar a cabo hasta ahora, en acuerdo con Claudio "Chiqui" Tapia, actual presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.