¿Qué dirá Cristiano Ronaldo? Para Andrea Pirlo, nuevo DT de la Juventus, el mejor del mundo es Lionel Messi

El viernes Juventus se quedó afuera de la Champions al perder la serie de octavos de final ante el Olympique de Lyon y decidió despedir a Maurizio Sarri. Menos de 24 horas después era anunciada la contratación de Andrea Pirlo, quien llega con la idea de renovar el plantel y ante la duda sobre la continuidad de Cristiano Ronaldo.

Pirlo está ante la oportunidad de dirigir a uno de los mejores futbolistas del planeta en los últimos años, y en medio de los rumores sobre una posible salida al Paris Saint-Germain, las viejas declaraciones del entrenador podrían jugarle en contra en la consideración del portugués.

Es que Andrea Pirlo es confeso fanático del crack argentino, e incluso en 2015 en una entrevista con Sky Sports manifestó que "el mejor del mundo es Lionel Messi, sin dudas. El más talentoso que enfrenté en un campo de juego". Tiempo después se cruzó con Leo y le pidió una foto con sus hijos que publicó en Instagram con una frase elocuente: "Un gran encuentro con el mejor de todos, Leo Messi".

Además, en otra entrevista con La Gazzeta dello Sport, Pirlo aseguró que no lamentó haber perdido la chance de jugar con Cristiano en la Juventus: "Al principio pensaba que sería un simple rumor de verano, después llamé a Paratici y me lo confirmó. No me genera nostalgia, durante mi carrera ya he compartido vestuario con varios Balones de Oro".

Quizás Pirlo nunca se imaginó que en su primera experiencia como entrenador le tocaría tener en su plantel a Cristiano Ronaldo. Si se queda, habrá que ver si estas viejas declaraciones no juegan en contra en la relación entre el futbolista y el DT.