Tras perderse dos carreras, Checo Pérez tiene fecha de regreso

El piloto mexicano Sergio Pérez, único latinoamericano en la Fórmula 1, podría regresar este domingo tras perderse las últimas dos carreras, ambas en Silverstone, luego de dar positivo de coronavirus. Desde su escudería, Racing Point, aseguraron que es un "99% seguro" que estará en Barcelona.

El alemán Nico Hulkenberg lo reemplazó y lo hizo de muy buena manera, sin embargo el equipo confía en el regreso del mexicano. "Se hizo el test el viernes y parece que la cantidad de virus en su sistema está bajando significativamente. El sábado se volvió a hacer la prueba. Anticipo que, o bien para cuando tengamos el resultado el domingo o a principios de la semana, será negativo", dijo ayer el jefe del equipo, Otmar Szafnauer.

Además, agregó que "creo que para cuando lleguemos a Barcelona estará de vuelta en el monoplaza. Pero estoy tratando de adivinar el futuro. Si eso no sucede, no me crucifiquen. Pero mirando la tasa de salida del virus de su sistema, si es lineal, debería estar bien para cuando vayamos a Barcelona".

Luego, Szafnauer avisó que "si el Checo al final no estuviera en el coche, sería Nico el que volvería a pilotar, pero ahora estamos 99% seguros de que Sergio estará para España",

"Los expertos nos dieron un rango de una semana a cuatro o cinco semanas. Dijeron que en cualquier momento en ese rango, podría dar negativo, y todo dependía de cuándo se infectó por primera vez, lo cual nadie puede predecir".