Marcelo Gallardo apuesta por cuatro pibes: quiénes son y cómo juegan

El fútbol argentino regresa hoy a los entrenamientos tras el visto bueno de la AFA y el Gobierno nacional, y River Plate lo hace en su lujoso predio de la localidad bonaerense de Ezeiza. Allí, 27 jugadores de los 31 citados por Marcelo Gallardo empezarán a trabajar hoy, y entre los convocados por el Muñeco se destacan cuatro promesas de la cantera.

Se trata de Lucas Beltrán, Federico Girotti, Augusto Aguirre y Franco Petroli, jóvenes futbolistas del Millonario que el entrenador viene siguiendo desde hace tiempo y ahora decidió citarlos para arrancar con esta particular pretemporada, tras cinco meses de inactividad por la pendemia de coronavirus, e Infobae hizo un repaso de sus características.

Lucas Beltrán es un delantero de 19 años que ya tiene cuatro partidos oficiales en Primera y otras cinco presencias en el banco de suplentes. Llegó desde Instituto para sumarse a la Octava de River y en Reserva suma 45 partidos, con 11 goles. Es un gran definidor, cubre bien la pelota y gracias a su técnica puede jugar de espaldas al arco.

Federico Girotti, centrodelantero de 21 años, tiene dos partidos en Primera: la derrota frente a Patronato y el triunfo por 3 a 0 ante Liga de Quito en el inicio de la presente Copa Libertadores. En la Reserva acumula ocho goles en 25 partidos y hace unos días firmó un contrato hasta diciembre de 2022 con una cláusula de salida que ronda los 20 millones de euros.

Augusto Aguirre es defensor y acaba de cumplir 21 años. Mide 1,85 y además de ser un jugador aguerrido, también se destaca por su buen pie, lo que le permite jugar también como lateral. Ya debutó en Primera, en 2017, en la derrota por 4 a 0 frente a Talleres de Córdoba como visitante.

Franco Petroli, por último, es un arquero de 22 años y 1,81m de estatura que en marzo extendió su contrato hasta junio de 2022. Tiene un largo recorrido en las Selecciones juveniles, con las que disputó los Mundiales Sub 17 y Sub 20, aunque aún no ha tenido lugar en ningún partido oficial. En enero de 2018 fue suplente en el Superclásico veraniego que River le ganó a Boca 1-0 en Mar del Plata.