Conmovedor mensaje de Marcos Rojo, que se aleja de Estudiantes

Cuando supe que volvu00eda a Estudiantes hace unos meses atru00e1s, dije que no importaba cuanto durara este regreso y que solo queru00eda disfrutar de la felicidad que me generaba estar de nuevo en Casa! LES JURO FUI FELIZ! Por volver a ver los ojos de mi vieja llenos de lu00e1grimas antes de entrar a jugar. Por pisar el cu00e9sped de u0026#34;UNOu0026#34;. Por sentir el apoyo de las glorias de mi club. Por recibir enormes gestos de cariu00f1o y aliento de toda la familia pincharrata... Por vestir una vez mu00e1s los colores de mi vida. Se que no alcanzu00f3. Se que quizu00e1s estaru00e9 en deuda por no poder devolver tanto amor e incondicionalidad! Me toca despedirme, y me voy con el sueu00f1o atragantado, con un sabor agridulce, y masticando la bronca de saber que al esfuerzo y las ganas de volver les faltu00f3 el fu00fatbol. Seguramente no sea momento de jurar ni prometer regresos, pero se que me voy mu00e1s u0026#34;pinchau0026#34; que cuando lleguu00e9, porque este club me volviu00f3 a dar una lecciu00f3n de afecto y gratitud, y porque se que en el diccionario de Estudiantes los u0026#34;sueu00f1osu0026#34;, la u0026#34;luchau0026#34; y la u0026#34;pertenenciau0026#34; MANDAN! GRACIAS a mi familia GRACIAS Estudiantes HASTA PRONTO!