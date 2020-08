Boca rechaza ofertas y le mejora el contrato a una de sus figuras

Se había puesto picante la relación entre Sebastián Villa y Boca, entre las tres propuestas que llegaron para llevárselo a préstamo, las respuestas con los tapones bien arriba que devolvieron desde el Consejo de Fútbol y el reclamo de una mejora salarial. Pero finalmente las partes parecen haber llegado a un acuerdo de paz: hubo promesa de retoque de contrato para el colombiano, asegura el portal Olé.

El conflicto que esta semana se apagó tiene varias partes. Primero, el atraso en los números del delantero, con una promesa de mejora que viene desde principios de año y la pandemia fue posponiendo. Después, las dos ofertas que llegaron en estos meses, una de Los Angeles Galaxy de Estados Unidos y otra oficial del Atletico Mineiro por un préstamo por un año a cambio de 600.000 dólares para Boca y un contrato diez veces mayor que el actual para el jugador, según le dijeron a Olé. Y por último, la negativa contundente del Consejo de liberar una de las figuras del último título, con discusión y todo entre uno de los agentes de Gopro Argentina y Jorge Bermúdez.

Sin embargo, en los últimos días, un sondeo del Mineiro para ver si Boca estaba dispuesto a prestar a Villa por 1.000.000 de dólares y otro del Sporting de Lisboa por 1.000.000 de euros con opción de compra llevaron a una nueva charla entre los involucrados. “Boca no lo quiere prestar”, fue nuevamente la respuesta. Pero esta vez la dirigencia xeneize comprendió la situación, que el jugador no tenía problemas en quedarse pero que necesitaba un aumento. “Ganás dos pesos y podés pasar a ganar 20, pero no quiero que te vayas. ¿Y entonces? Lo fueron entendiendo”, le contaron a Olé. Y así dieron lugar a las negociaciones para retener a Villa con una sonrisa. “Todo va mejorar, se lo hicimos saber. Hay buena relación y diálogo”, agregaron, una semana después de que todo estuviera mal.

Es más, Boca avisó que no quiere recibir más ofertas por préstamo de Villa, mientras tratan de ponerse de acuerdo en la mejora y siguen atentos por si entra un mail de otro club de Europa que le anda atrás y podría jugarse con una compra del pase.