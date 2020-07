¿Cuál es el equipo de la NBA interesado en contratar a Campazzo?

Diferentes informaciones apuntan a que Facundo Campazzo podría estar barajando de manera muy severa abandonar el Real Madrid para poner rumbo a la NBA la próxima temporada.

La semana pasada, el periodista Julián Mozo (Infobae y Página 12) se hacía eco de que existían avances para que Campazzo pudiera aterrizar en la NBA en los próximos meses.

“Avances hay. Un par de fuentes distintas me informan que ya está hecho, que existe un acuerdo entre las partes, pero otra importante asegura que hay que esperar, que por ahora no es así. Lo cierto es que la chance de Campazzo a NBA es buena […] Campazzo: cada día más cerca de la NBA. O tal vez mejor sea: cada hora más cerca de la NBA”, relataba Mozo en los últimos días.

El principal escollo para que el base argentino del Madrid pueda llegar a la NBA resulta la cláusula que tendría que abonar en el club blanco en caso de desertar. La cantidad permanecería fijada entre cinco y seis millones de euros. A este problema de la cláusula habría que añadir que el curso que viene se espera un descenso notable en los márgenes salariales en la NBA. Por ello, el dinero disponible para que las franquicias ofrezcan a los jugadores será menor que en últimas cosechas.

Ese sería otro de los grandes problemas; que a día de hoy las organizaciones NBA no conocen a ciencia cierta cuánto dinero podrán gastar en cada rango de jugadores durante el próximo mercado libre.

De ese modo, Campazzo necesitaría una oferta lo suficientemente holgada para que le compensase económicamente el cambio teniendo en cuenta la quita de cinco millones que irían a su cláusula con el Madrid. No resulta, pues, una operación nada sencilla. El jugador podría hasta perder dinero para accionar su ansiada aventura americana. Además, desde luego el próximo mercado libre será el peor para firmar un compromiso NBA por varios años.

Teniendo en consideración este contexto, la llegada de Campazzo a la NBA podría quedar entorpecida por múltiples factores. En caso de que el argentino pusiera en marcha la opción de salir rumbo a Estados Unidos, una franquicia que podría estar muy interesada en sus servicios serían los Minnesota Timberwolves, como pudo saber nbamaniacs de acuerdo a fuentes relacionadas con el asunto.

En los últimos meses, otras entidades como Houston, Denver, Dallas, Phoenix o San Antonio también habían reparado en el menudo base argentino del Real Madrid.

Pese a que la temporada 2019-20 en España está ya rematada, no se espera que Campazzo pudiera sellar su posible salida a la NBA en las próximas fechas. No será, en todo caso, una maniobra que llegue con prontitud. En la NBA la agencia libre no se inaugurará hasta el 18 de octubre y por ello la situación pinta a alargarse en el tiempo hasta que se aproxime tal fecha.

El Real Madrid, por su parte y como resulta lógico, querría cubrirse las espaldas y no dar lugar a una situación en la que se quedase sin uno de sus mejores jugadores con la temporada 2020-21 ya comenzada. La campaña próxima en la NBA está prevista para empezar en diciembre.

De ese modo, todavía quedan muchos cabos sueltos que atar si Facundo Campazzo desea de veras dar el salto a la NBA este año. Depende totalmente de él y de que la oferta que recibiera por parte de alguna franquicia pudiera compensar la cláusula que se embolsaría el Madrid. Una de las organizaciones que estudia su fichaje es Minnesota.