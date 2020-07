Para los hinchas de River: videos inéditos de la Libertadores 1986

View this post on Instagram

Comenzamos la cobertura de #River campeu00f3n Libertadoresu00b486. El equipo del Bambino se entrena en el Monumental con miras al debut frente a #Boca, al mando del profe Alfredo Weber en la parte fu00edsica. #EnzoFrancescoli transferido, la gran ausencia para el torneo continental. . . . #copalibertadores #clubatleticoriverplate #riverplate #rivercampeon