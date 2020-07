Por qué la dirigencia de River no está preocupada por el futuro de Quintero

En las últimas horas cobró fuerza la posibilidad de que llegue una oferta desde Qatar por Juanfer Quintero. Aunque la información, que salió desde el entorno del futbolista, preocupó a los hinchas de River, los dirigentes están tranquilos y confían en que el colombiano seguirá en el club.

Para empezar, en Núñez no están preocupados porque, por ahora, son sólo rumores y mientras no llegue una oferta formal por el volante cafetero, no quieren pensar en el tema. Por ahora, la dirigencia está enfocada en la posible venta de Gonzalo Montiel, cuyo futuro parece estar en la Premier League, aunque para que eso se concrete el West Ham, principal interesado, primero deberá salvarse del descenso.

El otro factor por el cual los dirigentes de River están tranquilos radica en el hecho de que, deportivamente hablando Qatar no es una plaza seductora, sumado al hecho de que Juanfer se está entrenando con todo en Medellín con el objetivo de volver a brillar con la camiseta del Millonario.

La historia cambiaría si Quintero decide priorizar lo económico, porque allí sí que el fútbol argentino no tiene ni para empezar a competir contra el qatarí, que está apostando fuerte a la contratación de estrellas para promocionar la Copa del Mundo de 2022.

Finalmente, la cláusula de rescisión de Juanfer, cuyo contrato vence en junio de 2022, es de 30 millones de dólares, y la oferta que llegaría de Qatar rondaría los 8 millones, por lo que la dirigencia de River tiene la sartén por el mango a la hora de sentarse a negociar.