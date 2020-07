El presidente del Barça avisó que Messi no se retirará con él al mando

Josep María Bartomeu, presidente del Fútbol Club Barcelona, volvió a hablar sobre el futuro de Lionel Messi mientras se especula con su posible salida en junio del año próximo. El mandatario confía en que la Pulga seguirá siendo Blaugrana más allá de esa fecha, en la que finaliza su contrato, y avisó que "tenemos la obligación de renovarle".

"No tengo duda de que Messi se retirará en el Barça y no conmigo, sino con otro presidente porque seguirá en el Barça", aseguró en una entrevista en 'El món a RAC1', haciendo alusión a que su presidencia en el club concluye el año próximo y no podrá presentarse a una reelección.

Para poder ver a Messi en el Barça más allá de mediados del año que viene, hace falta renovar un contrato que finaliza el 30 de junio de 2021. "Tenemos la obligación de renovar a Leo Messi, es el mejor jugador del mundo y tenemos esa obligación", consideró Bartomeu, quien también reveló que "la última vez que hablé con él fue el sábado. Me gusta hablar con los jugadores con regularidad".

Finalmente, se refirió al futuro del entrenador Quique Setién, cuya continuidad también fue puesta en duda tras los últimos resultados del equipo que le permitieron al Real Madrid despegarse solo en lo más alto de la tabla. "No me arrepiento del cambio de Valverde, hacía falta un impulso al vestuario con una persona como Setién, firme defensor del modelo del Barça y que ha traído nuevas ideas. Setién continuará, evidentemente. En estos momentos estoy bastante satisfecho de la evolución del equipo pese a los empates. Primero, debemos intentar ganar la Liga y luego la Champions", manifestó Bartomeu.