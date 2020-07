Sergio Ramos revela su mejor secreto respecto a los penales

El Real Madrid sigue con su impresionante racha desde el reinicio de LaLiga española. Por la trigésima cuarta jornada, derrotó 1-0 al Athletic Club de Bilbao, como visitante y con polémica. El único gol del encuentro lo anotó Sergio Ramos, a través de un penal que el árbitro revisó en el monitor. Instantes después, el capitán ‘merengue‘ pisó a Raúl García dentro del área, pero no hubo intervención del VAR. De esta manera, el conjunto dirigido por Zinedine Zidane llegó a los 77 puntos y le sacó siete al Barcelona, que debe jugar ante Villarreal.

El análisis de Sergio Ramos

El defensor de la ‘Casa Blanca‘ valoró la gran victoria en San Mamés y destacó la condición física del grupo. "Eran importantísimos los tres puntos. Sabíamos que era uno de los partidos más difíciles que nos quedaban en esta liga. En Bilbao siempre tenemos enfrente a un rival que nos pone las cosas muy complicadas. Nos quedaban 11 finales tras el confinamiento y teníamos que ir paso a paso para intentar llevarnos la victoria en cada encuentro. Hemos vuelto a demostrar un gran nivel físico ante un gran oponente, estamos preparados", expresó.

En cuanto al estado, el defensor aseguró que el plantel mantiene una armonía entre el ataque y la defensa, que recibió tan solo 21 tantos en el certamen. "Hablamos después del confinamiento de que el equipo que marcaría la diferencia en LaLiga sería el que tuviera menos errores y la portería a cero durante más tiempo. Nosotros podemos decir que estamos bien defensivamente y que estamos equilibrados, eso motiva mucho a los atacantes. Cuando se premia, no solo hay que mirar a los que marcan, también a los que defienden", manifestó.

Las polémicas

Desde que se reanudó el certamen, el puntero del fútbol español se vio inmerso en una serie de críticas por los fallos arbitrales a su favor. Ante el Athletic Bilbao, el VAR intervino para cobrar el penal de Dani García a Marcelo, pero no el de Sergio Ramos a Raúl García. "LaLiga no la vamos a ganar gracias a los árbitros ni tampoco la vamos a perder por ellos. El que cometió errores y no consiguió los resultados, creo que debe hacer autocrítica y culpar a sus jugadores. No hay que dar mérito a los árbitros para que el Real Madrid esté primero", sostuvo el capitán.

Los penales

El histórico defensor ‘merengue‘ es el encargado de ejecutar los penales y, en el último tiempo, le tocó patear varios. Todos fueron adentro, haciéndose cada vez más fuerte desde ese aspecto. "Lo único en lo que pienso es en los tres puntos cuando tiro un penal. En esos momentos de incertidumbre y tensión, es cuando me encuentro más cómodo. Creo que soy el idóneo para asumir esa responsabilidad y los resultados están ahí. Lo haría encantado muchísimas veces más y siempre cuando ayude al equipo, mucho mejor", sentenció.