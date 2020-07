La joya del Tomba, pretendida por River y Boca, cerca del fútbol europeo

Juan Brunetta, mediocampista de Godoy Cruz y la Selección Argentina Sub 23, contó que hubo intereses de Boca y River por contratarlo, pero que espera una oferta de Genk de Bélgica para los próximos días y puede emigrar al fútbol europeo.

"Hubo conversaciones de Boca y River con Godoy Cruz, pero no pasaron de ahí. En estos días llegará una ofertad del Genk de Bélgica, hablaré con los dirigentes y esperemos que pueda hacerse, es mi sueño saltar a Europa. Hace poco llegó una oferta de afuera, el club la rechazó y decidimos dejarla pasar por respeto. Ahora me gustaría, me entusiasma mucho", declaró en una entrevista con El Show de la Oral.

Además, el volante que debutó en Arsenal de Sarandí, recordó su paso por el Xeneize y por Estudiantes de La Plata cuando era juvenil. "A los 9 o 10 años llegué a Boca. Luego me dejaron libre y fui menos de un años a Estudiantes. Ahí comencé a extrañar y me volví a Laboulaye", expresó.

Tras su paso por Belgrano, en 2019 llegó al Tomba, donde mostró su mejor nivel. "Acá en Godoy Cruz tuve la suerte de jugar en la posición que más me gusta, de media punta, detrás del nueve", comentó.

Por último, habló de la actualidad del equipo y personal luego de más de 100 días de cuarentena por la pandemia de coronavirus. "En Mendoza está más liberada la situación. Está casi todo abierto pero siempre tomando los recaudos correspondientes. Puedo salir a correr tres veces por semana ya que es por el número en el que termina el DNI. Yo creo que en dos o tres semanas un jugador de alto rendimiento ya se acostumbra desde lo físico", concluyó.