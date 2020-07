El club que quiso a Marcelo Gallardo contrató a un ex DT de River

Manuel Pellegrini entrenará al Betis las dos próximas temporadas, hasta junio de 2022, con una tercera opcional si el club español así lo considera oportuno. Joan Francesc Ferrer 'Rubi' fue destituido el pasado 21 de junio como entrenador del equipo y su puesto fue ocupado por el hasta entonces coordinador del área deportiva del club, Alexis Trujillo.

Según adelantó este lunes el diario ABC de Sevilla, las negociaciones entre el Betis y Pellegrini se han prolongado desde hace tres semanas hasta culminar en un acuerdo que será anunciado en cuanto el equipo verdiblanco se asegure matemáticamente una permanencia en Primera que, a falta de cuatro jornadas, ya es virtual.

El Ingeniero tendrá de este modo su cuarta experiencia en España, donde trabajó durante nueve años en el Villarreal (2004-09), Real Madrid (2009-10) y Málaga (2010-13), antes de marchar a Inglaterra, cuya Premier League ganó en la temporada 2013-14 en el banquillo del Manchester City.

Desde España también apuntaron que el ex defensor Martín Demichelis, a quien dirigió en el Málaga y en el City, formaría parte del cuerpo técnico. El ex River, que se encuentra trabajando en el Sub 19 del Bayern Munich como entrenador. Días atrás, el club sevillano, tentó a Marcelo Gallardo sin lograr su cometido.