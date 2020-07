El martes vence la cláusula: ¿qué pasará con Lautaro Martínez?

El Fútbol Club Barcelona no ejecutará la cláusula de rescisión del delantero argentino Lautaro Martínez en el Inter de Italia y se tomará tiempo para negociar su traspaso. La dirigencia Culé confía en que el acuerdo llegará en el transcurso del mercado de pases del verano europeo, según publica la prensa española.

Este martes vence la vigencia de la cláusula de salida del Toro, fijada en 111 millones de euros, pero el club catalán no tiene apuro frente a las presiones de Inter, que entonces tendrá libertad para asignarle un nuevo precio al pase del jugador surgido en Racing Club.

El diario catalán Sport sostiene que la nueva estrategia de Barcelona es dejar que expire ese período y acelerar en las negociaciones una vez que termine la actual temporada de la Serie A, el 2 de agosto. La dirigencia del club español no está convencida de la actual tasación del futbolista pero sí de que el arreglo del pase llegará de una manera u otra durante el receso, una vez terminada la competencia oficial.

Lautaro Martínez, de 22 años, ya le avisó a la dirigencia del Inter que sólo negociará una salida al Barcelona, con el que tiene aprobado un contrato por las próximas cinco temporadas.

Inter endureció su posición en las últimas semanas y amenazó con no dejar salir al jugador si no se cumplen sus condiciones: 85 millones de euros más el pase de Junior Firpo, lateral izquierdo de origen dominicano. Barcelona entiende que esa operación no es razonable y aspira a pagar unos 65 millones de euros en efectivos más el pase de algún jugador de su actual plantel.