Tevez podría retirarse en este club y sus hinchas ya lo esperan con los brazos abiertos

Días atrás, cuando anunció que quiere renovar por 6 meses en Boca y donará todo su sueldo, Carlos Tevez avisó que en Argentina no vestiría otra camiseta que no sea la del Xeneize, a la vez que le abrió las puertas a retirarse en alguno de los clubes en los que ya jugó, mencionando particularmente al Corinthians de Brasil y al West Ham inglés.

En ese contexto, Globo Esporte realizó una encuesta en la que participaron 12.000 hinchas del Corinthians, el segundo club más popular de Brasil detrás del Flamengo, y el 85 por ciento de los votantes manifestó su deseo de que el Apache regrese al equipo.

Tevez, de 36 años, vistió la camiseta de Corinthians entre 2005 y 2006, jugando 77 encuentros en los que anotó 46 goles, con un notable porcentaje de 0,59 de eficacia por partido, y se consagró campeón del Brasileirao.

El ex delantero de West Ham, Manchester United y Manchester City de Inglaterra, Juventus de Italia y Shangjai Shenhua de China culminó su contrato con Boca el pasado 30 de junio y todavía no acordó uno nuevo, lo que generó discrepancias con los responsables del área fútbol del club, los ex futbolistas Jorge Bermúdez y Raúl Alfredo Cascini, por lo que su futuro es incierto.