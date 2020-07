Les gustaba un poquito la noche: imperdibles confesiones sobre los cracks de Brasil

El ex futbolista Zé Roberto recordó el gusto por las salidas nocturnas de sus viejos compañeros de la Selección brasileña y del Real Madrid, y dejó en claro cómo les gustaba la noche, algo que no los afectaba en su carrera ya que luego rendían en plenitud a la hora de saltar al campo de juego.

En diálogo con TyC Sports, donde reveló su simpatía por Boca Juniors, asegura que el mejor compañero que tuvo fue Ronaldo, no sólo en el verde césped sino también a la hora de divertirse en sus ratos libres. "El mejor con la selección fue Ronaldo ‘el fenómeno’. Era increíble", comenzó diciendo.

Y luego agregó que "Ronaldo era fiestero. Salía y llegaba al día siguiente para entrenar y lo que hacía casi sin dormir era increíble. Tomaba sus copas, pero al día siguiente entrenaba como un animal".

Pero el ex goleador de la Canarinha no era el único, ya que Zé Roberto recordó además que "Vampetta era fiestero también. Antes de los partidos ya estaba preparando las fiestas. Ronaldinho tenía un boliche en casa. Pero yo prefería no ir".

Para finalizar, aseguró que para él la mejor Selección brasileña fue la de la Copa del Mundo Alemania 2006. "La Selección del Mundial de 2006 es la mejor. Yo, Ronaldinho, Kaká, Ronaldo, Adriano...", aunque consideró que el fracaso en ese torneo, donde se fueron eliminados en cuartos de final, radicaron en "la mala organización... todo el día lleno de gente. No teníamos concentración”.