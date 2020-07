La increíble revelación de Israel Damonte sobre Daniel Osvaldo

Días atrás, Daniel Osvaldo fue separado del plantel de Banfield ya que durante 14 días no atendió el teléfono y tampoco se presentó en los entrenamientos virtuales. Desde el club manifestaron que el ex Boca había dicho que tenía problemas personales, pero nunca más se supo de él.

Ante esto, algunos clubes se interesaron y buscaron la manera de convencer al delantero. Uno de ellos fue Huracán y su entrenador, Israel Damonte, admitió que le gustaría contar con él. Sin embargo, en la misma línea, reveló una increíble situación cuando intentó charlar con Osvaldo.

"Cuando no se sabía todavía si seguía o no en Banfield, le escribí a Daniel Osvaldo pero nunca me contestó. Obviamente que no pasa nada igual, es un jugador espectacular y todavía es joven. Para venir a un club, el futbolista sí o sí tiene que tener ganas de estar", manifestó Damonte, en diálogo con Por Siempre Globo.

Israel Damonte.

Y agregó: "Si Osvaldo tiene ganas de volver, yo me siento a tomar un café mañana, no tengo problema. Pero como digo, para volver él tiene que tener ganas". De igual manera, en el Globo se ilusionan con la chance y no bajarán los brazos para conseguir que vuelta al club que lo vio nacer.