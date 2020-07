El jugador de la Selección que quiere volver a River, pero no ahora

Lucas Ocampos es una de las grandes figuras de Sevilla y de la Selección Argentina. El ex River demostró grandes actuaciones en el club español y se ganó un lugar de titular en el equipo de Lionel Scaloni. Sin ir más lejos, varios gigantes de Europa ya pusieron sus ojos en él para sumarlo como refuerzo.

El ex volante de Marsella y Milan recordó sus inicios en el Millonario y admitió que tiene pensado volver en un futuro, pero que no va a ser en un corto plazo: "Me queda esa espina, al ver los 6 años que ha tenido River, de vivir la otra cara. Las ganas de volver siempre están, pero no lo veo al corto plazo... Tampoco voy a volver cuando tenga 36 años...", manifestó Ocampos, en diálogo con Closs Continental.

Y en la misma línea, agregó: "Con tanta historia que tiene River me tocó la parte más difícil, pero yo no lo veía de esa manera. Yo estaba cumpliendo mi sueño al debutar, aunque era la primera fecha de la B Nacional".

Por su parte, el mediocampista de 25 años opinó sobre el trabajo de Marcelo Gallardo y lo recomendó para La Liga de España: "Si uno tiene que pensar en Gallardo, creo que se adaptaría mejor a La Liga. Sería el lugar más parecido para el fútbol que él pregona. Si tuviera que mandarle un mensaje, le diría que le va a sentar bien. Hasta el día de hoy, La Liga es la que más me ha gustado de las tres en las que jugué. Me gustaría seguir acá", cerró.