River y Boca se dieron la mano y se unieron en una acción solidaria

La ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña, María Migliore, mantuvo hoy una reunión virtual con el presidente de River, Rodolfo D’onofrio; su par de Boca, Jorge Ameal y el titular de Red Solidaria, Juan Carr, para articular ayuda a través del Operativo Frío y sostuvo que tienen "que estar más unidos que nunca, la pandemia mostró que cuando hay cosas tan urgentes, no podemos darnos el lujo de no estar juntos”.



El Ejecutivo porteño puso a disposición 1.200 trabajadores y voluntarios para poner en marcha el Operativo Frío, dedicado a personas en situación de calle.



Durante la pandemia, se recibieron entre marzo y julio 86. 352 llamadas -un 2% más que el año pasado- y de ese total el 82% pertenecieron a personas en situación de calle.



“Hoy vemos cómo, a través del Estado, podemos articular y trabajar con los clubes de fútbol y la Red Solidaria en un objetivo en común: acercar las herramientas del Estado a todos aquellos que están en situación de calle”, agregó la funcionaria.



Donofrio aseguró que "lo bueno de este encuentro, de juntarnos Boca y River, es que se puede vivir sin grietas, podemos ser rivales pero en estas cosas tenemos que estar todos juntos”.



Ameal, por su parte, destacó que “estamos felices de poder participar en este encuentro y ser parte de esta iniciativa; trabajar junto a D’onofrio y River muestra que no tenemos que tener más divisiones por fuera de la cancha”.



Juan Carr señaló que “el trabajar todos juntos, de manera articulada por el Estado, nos permite aprovechar la potencia de cada uno de nosotros para lograr impactos reales en la sociedad”.



Por la noche, la ministra Migliore, junto al jefe de gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, participarán del Operativo Frío con autoridades de ambos clubes, sus fundaciones sociales y Red Solidaria.



El Operativo realizó, desde el 25 de mayo, 50 salidas ordinarias y 15 extraordinarias -que se llevan a cabo cuando las temperaturas son iguales o menores a 5 grados- cuyo objetivo es identificar a las personas que se encuentran en situación de calle y proponerles su traslado a un Centro de Inclusión Social.



En total, el Gobierno porteño cuenta con 3.299 plazas ocupadas en los Centros, actualmente, en un 60% de su capacidad, y desde el 20 de marzo hubo 979 nuevos ingresos.



Por último se informó que en las salidas extraordinarias se entregaron 14.400 viandas calientes y secas, además de frazadas, kits de invierno e insumos de higiene personal y limpieza para prevenir el coronavirus.