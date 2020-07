Benzema, polémico: ¿se olvidó de Messi o fue una chicana?

El goleador francés del Real Madrid, Karim Benzema, participó de un divertido ping pong de preguntas y respuestas en su canal de Youtube, donde aprovechó para interactuar con sus seguidores, quienes le consultaron por su carrera y por algunas cuestiones de su vida personal.

En este último aspecto, destacó sentirse orgulloso de su familia y de sus hijos especialmente. Además, reveló que le gustan los deportes de combate, que su comida preferida es el cuscús que hace su mamá, y aseguró que lleva una vida tranquila y saludable para poder rendir al máximo en su carrera como deportista profesional.

Y a la hora de hablar de fútbol, hubo una pregunta cuya respuesta generó mucho ruido. Al Gato le preguntaron por los mejores cinco gambeteadores del fútbol actual, a lo que respondió "Neymar, y ya paro ahí". Cabe preguntarse si se olvidó de, por ejemplo, Lionel Messi, quien terminó La Liga como el máximo gambeteador del torneo, o si eligió omitirlo por ser jugador del Barcelona, clásico rival de Real Madrid.

Por otra parte, a Benzema le consultaron si piensa en el Balón de Oro y aseguró que es algo que tiene entre sus objetivos. "Claro que pienso en el Balón de Oro, desde pequeño, pero no es una obsesión, no me vuelve loco, pero cuando eres competitivo es normal que pienses en eso. Estás obligado", dijo.

Finalmente, destacó a los entrenadores que ha tenido a lo largo de su carrera y dijo que "de todos he aprendido algo. Mou, Ancelloti, Guérin, Zidane... todos me han dado un plus".