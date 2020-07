El Flaco Menotti y una comparación sin filtro sobre Marcelo Gallardo

Ayer, Vicente del Bosque, elogió a Marcelo Gallardo y dijo tener la capacidad para dirigir al Real Madrid si la chance aparece. Este martes se sumó Ángel Cappa diciendo que cualquier entrenador argentino puede tener a cargo un equipo importante de Europa y apareció el Flaco Menotti que, además de destacar el trabajo del Muñeco, realizó una curiosa y llamativa comparación.

"Que Gallardo pueda dirigir a real Madrid no tengo dudas, lo que no creo es que Zidane pueda dirigir a River. Gallardo conoce el mundo europeo, puede dirigir donde quiera. ¿Que Zidane pueda dirigir River no lo sé, el fútbol argentino es muy complejo. Es mucho más fácil dirigir al Madrid que Chacarita", comparó.

Y siguió elogiando al Muñeco: "¿Cuántos equipos armó Gallardo en River? No es que lo reinventó por malos resultados, al contrario, aún ganando no pudo mantener el equipo. Vos armás un equipo y al otro año te faltan tres jugadores importantes, hay que rearmarlo, y siempre ha salido adelante. Siempre ha tenido protagonismo de equipo grande".