Chilavert fue contra el River de Gallardo y dijo que es incomparable con el Boca de Bianchi

El exfutbolista José Luis Chilavert aseguró este martes que el entrenador de River, Marcelo Gallardo, es "incomparable" con el ex director técnico de Vélez Carlos Bianchi porque "nunca salió campeón del mundo".



"Para nada se pueden comparar a Gallardo y Bianchi. Carlos es superior a todo y además salió campeón del mundo, que yo sepa Gallardo no", tiró el paraguayo, polémico como siempre.



Chilavert, que en su paso por el club velezano ganó la Copa Libertadores y la Intercontinental contra Milan de Italia en 1994, explicó: "Es joven y muestra su categoría en Argentina, pero Bianchi es superior en todo, trabajé con él y siempre lo voy a defender".



"Es probable que el equipo de Gallardo le guste a la gente más que el de Bianchi, pero no es Bianchi. ¿Qué querés comparar? Yo no sé qué le pasa a la gente, se volvieron locos", reflexionó en el programa Sábado Vélez.



"Gallardo no está ni cerca de Bianchi. Le faltan como tres Copas Intercontinentales todavía para alcanzarlo", continuó acerca de los tres títulos mundiales a nivel clubes que tiene el exentrenador de Vélez y Boca, con el que ganó dos veces, en el 2000 contra Real Madrid de España y en el 2003 de nuevo frente a Milan.