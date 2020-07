Un DT campeón del mundo, postuló a Marcelo Gallardo para el Real Madrid

Vicente del Bosque es una leyenda del fútbol español. Su consagración en el Mundial de Sudáfrica 2010, además de ganar un par de Champions con el Real Madrid, lo colocan entre los mejores de la historia. Y en una rica entrevista "Se habla así en casa", programa de Directv Sports y llenó de elogios a Marcelo Gallardo, además de postularlo para ocupar un lugar que conoce

"Marcelo Gallardo está entre los entrenadores top del mundo. Si dirige a un equipo como River está capacitado para dirigir al Real Madrid y si algún día se da la oportunidad no tendrá inconveniente", sentenció Del Bosque, quien añadió: "Es un técnico que me gusta mucho. Tiene capacidad y conocimiento, para continuar su carrera en el fútbol europeo".

En la misma entrevista, también destacó a otros técnicos argentinos que están dejando su huella en Europa: Diego Simeone y Marcelo Bielsa. "Lo que está haciendo el Cholo en el Atlético es muy difícil de igualar. Tantos años, mantener un espíritu competitivo, jugando bien y ganando, que es de lo que se trata", dijo.

Sobre el Loco, en tanto, señaló: "No lo conozco profundamente, sí a través de amigos o jugadores que lo han tenido y me han hablado muy bien de él. Me apunto a un entrenador con una buena formación que le saca el máximo rendimiento a sus equipos".