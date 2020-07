A seis años del debut: imperdible homenaje de River a Gallardo

"Seis años. Mil historias. Una leyenda". De esta forma, River presentó en sus redes sociales el video homenaje a Marcelo Gallardo a seis años de su primer partido como entrenador del Millo. Una fecha histórica para todos los riverplatenses. Un mimo más para el querido Muñeco.

El 27 de julio de 2014, Gallardo hacía su presentación con el buzo de DT de River en un partido contra Ferro por Copa Argentina en Salta. El encuentro terminó 0-0 en los noventa reglamentarios y el conjunto de Núñez terminó pasando por penales a la siguiente fase. Fue el inicio de un ciclo extraordinario, con once títulos.

¿Cómo formó River aquel día contra Ferro en Salta? Para los no tan memoriosos, repasamos el primer once que Napoleón puso en cancha: Barovero (c); Solari, Maidana, Funes Mori, Vangioni; Driussi, Ponzio, Osmar Ferreyra; Lanzini; Boyé y Andrada. Sólo el León, símbolo de esta etapa ganadora, se mantiene en el plantel.

El video de un minuto de duración, realizado por Juanchi Roisman, es un gran compilado que va desde ese estreno hasta la actualidad. Se repasan las mejores frases, festejos y diversos momentos del Muñeco al frente del equipo. Obviamente, resaltan las dos Libertadores conseguidas en el ciclo, en 2015 y 2018 respectivamente. La última, todavía más particular por haberle ganado a Boca en Madrid, Inolvidable, eterna.

Seis años. Mil historias. Una leyenda.



Un día como hoy, Marcelo Gallardo dirigía a River por primera vez en un partido oficial. #6raciasMuñeco uD83DuDCDC



uD83CuDFAC @JuanchiRoisman pic.twitter.com/GhPm2plyt0 — River Plate (@RiverPlate) July 27, 2020

Gallardo, que aguarda como todos una resolución respecto al regreso del fútbol, tiene contrato hasta fines de 2021, justo cuando termina la gestión de Rodolfo D'Onofrio. Y sueña con más logros una vez que el coronavirus pase y todo regrese a la normalidad.