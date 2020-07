El arquero apuntado por Godoy Cruz para reemplazar a Rodrigo Rey

La partida de Rodrigo Rey es una baja muy sensible para Godoy Cruz. Si bien fueron pocos los partidos desde su regreso, la experiencia del arquero era fundamental para rearmar un plantel con muchos jóvenes y no tantos líderes. Es por eso que tanto Diego Martínez como la dirigencia buscan un futbolista de similares características para ocupar los tres palos bodegueros.

El apuntado es Matías Ibáñez, de 33 años, que cuenta con una extensa trayectoria en Primera División. El semestre pasado estuvo en el arco de Patronato de Paraná pero su pase pertenece a Lanús. Y fue el propio jugador quien reconoció el contacto y que le interesa la posibilidad de venir a Mendoza.

"Hablé con Diego Martínez (DT). Me comentó su idea, me preguntó si me gustaba el hecho de ir a Godoy Cruz y le dije que sí, que me interesaba", reveló el portero en diálogo con "Dos de Punta". "Es una buena institución y un lindo club. En el último tiempo ha crecido un montón, pese a que debe engrosar el promedio. Veremos qué es lo mejor para mí", agregó.

Sobre su presente, expresó: "Tengo contrato con Lanús hasta diciembre. Hace 20 días terminé el préstamo con Patronato. Hablé con Luis (Zubeldía) y le pregunté sobre mi situación. Él me dijo que iba a optar por un arquero más chico. Es entendible su postura". En las próximas horas, entonces, podría haber novedades sobre la llegada del futbolista.