Copa Argentina: el conmovedor y urgente pedido del rival de River

Cuando Defensores de Pronunciamiento se enteró que sería el rival de River en la Copa Argentina, la ciudad se revolucionó teniendo en cuenta la histórica posibilidad de enfrentar a uno de los equipos más grande del país. Sin embargo, como a tantos otros clubes del ascenso, la pandemia les jugó una mala pasada y no pueden juntar once futbolistas para afrontar el compromiso.

Ante esto, Yari Gurnel, vicepresidente del DePro, habló al respecto y explicó la compleja situación que atraviesan: "Estamos prácticamente sin plantel. Para nuestra institución, es muy difícil llevar adelante la situación. El 90% de nuestros contratos vencieron en junio. River no nos encontraría en el mejor momento".

Y luego, en la misma líneas se dirigió a Marcelo Gallardo con un conmovedor pedido: "A Gallardo ​le diría: 'Gallardo, escuchame, danos tiempo de prepararnos que te la vamos a hacer difícil. Ojalá River entienda que es el partido de nuestra historia y que este no es el contexto para jugarlo".

"En estas condiciones, un partido contra nosotros no les da mucho rodaje. Para nosotros, presentarnos ya sería cumplir porque se fueron jugadores fundamentales para nuestra estructura", expresó Gurnel.

uD83DuDCA2Nueva camiseta a la venta

Será usada en el partido por @Copa_Argentina

Venta en PRONUNCIAMIENTO

Valor: $2.000

Talles de niños a partir del 6 hasta 16

Talles grandes: 3, 4 y 5

Por consulta no dudes en escribirnos. pic.twitter.com/jmwe5n1kU3 — Club Depro (@ClubDePro) February 14, 2020

Y cerró: "Veo tremendamente complicado la parte económica. Nunca nos han hecho hacer algo que no esté a nuestro alcance. Hoy no tenemos información pero no parece que se vaya a jugar en un tiempo cercano el partido con River. Veremos cómo podemos llegar a ese momento".