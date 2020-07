El ex Godoy Cruz que quiere volver a vestir "la camiseta que amo"

Cada vez que es consultado sobre su futuro, Fernando Zuqui no puede esconder el deseo de volver a Godoy Cruz. El nacido en Luján tiene futuro incierto y nuevamente suena para ponerse la camiseta del Tomba. El pase del volante pertenece a Boca y Estudiantes, en partes iguales, por lo que es una operación compleja de destrabar.

"Quiero volver a Godoy Cruz, pero no es fácil. No quiero ilusionarme a mí mismo, pero las ganas están y haremos lo posible", aseguró y agregó: "Siempre que se abre un libro de pases se habla de mi regreso a Godoy Cruz. Es la camiseta que amo. Hoy no depende de mí, sino de Estudiantes y Boca Juniors".

"Siempre manifesté que las ganas de retornar a Godoy Cruz, todos saben el cariño que tengo por el club. Las charlas siempre estuvieron, pero en el medio hay situaciones que no puedo resolver", señaló en diálogo con Radio Nihuil.

Ante esto, José Mansur, se pronunció sobre la posible negociación y fue claro. "Nos encantaría que vuelva Fernando Zuqui. Si hay posibilidades, vamos a hacer una oferta. Ojalá que podamos. Estamos en contacto con el club y con su representante", manifestó el dirigente abriendo la puerta a un pronto regreso. Los próximos días serán importantes para saber si pega la vuelta o todo queda en nada