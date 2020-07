La dolorosa confesión del Tata Martino sobre la Selección argentina y Rusia 2018

Luego del subcampeonato en el Mundial Brasil 2014, Gerardo Martino se hizo cargo de la Selección argentina y en poco tiempo le puso su impronta a un equipo que llegó a la final de la Copa América en dos ediciones consecutivas, 2015 y 2016. Sin embargo, el desastre dirigencial que reinaba en la AFA por aquellos años lo llevaron a renunciar.

En las últimas horas el Tata brindó una entrevista en la que habló de varios temas, y que hizo mucho ruido en Barcelona al analizar el presente del conjunto Blaugrana, que también dirigió, y en ella confesó que se quedó con las ganas de dirigir al combinado Albiceleste en el Mundial Rusia 2018.

"Me tocó vivir una época difícil desde lo dirigencial y motivo por el cual no había muchos motivos para seguir perteneciendo. Me quedaron las ganas de poder ser el entrenador de Argentina en el Mundial de Rusia, claro que sí", aseguró Martino en diálogo con CDF de Chile.

A la hora de analizar su trabajo en la Selección argentina, el hoy entrenador de México dijo que "desde lo futbolístico estoy conforme con lo que pasó en Argentina porque jugamos dos finales. Desde lo futbolístico lo que se veía era muy esperanzador".

Finalmente, sobre la actualidad del Seleccionado nacional, consideró que "creo que la AFA se ha ordenado mucho. Se ha empezado a gestar un recambio de jugadores lógico, por eso veo a la Selección argentina con un buen futuro. La generación a reemplazar es de las mejores en la historia del fútbol argentino".