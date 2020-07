El momento más duro del goleador de River: "Me voy a retirar..."

La sorpresa fue mucha cuando se conoció la noticia de que Marcelo Gallardo había puesto los ojos en un colombiano cuyo pase tenía el Atlético Madrid.

La llegada de Rafael Santos Borré a River fue por demás cuestionada, pero siempre sabiendo que el Muñeco ve cosas donde el resto no.

Al delantero le costó afirmarse en el equipo, pero cuando lo hizo no paró: no sólo con una cuota goleadora muy alta, apareciendo en todos los partidos importantes, sino con un sacrificio en la marca clave para los suyos.

La pareja de Rafa habló con el canal de YouTube 'Todxs Jugamos', y relató una época muy dura en la que jugaba para el Villarreal, sin ser tenido en cuenta.

"En enero de 2017 me dijo que se iba a retirar del fútbol. 'Volvámonos, me voy a poner a estudiar, esto no es lo mío', me dijo llorando", contó ella.