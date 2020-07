Cinco preguntas para conocer la historia olímpica

Ya quedan solo 11 meses para la inauguración y una buena manera de entretener la espera es conocer a fondo la historia olímpica con este reto semanal de preguntas y respuestas.



De las tres opciones posibles, solo una es correcta. Las soluciones, y algún detalle curioso, están al final.





1. El remo había sido incluido en el programa de los I Juegos Olímpicos, en 1896 en Atenas, pero no pudo disputarse finalmente por una cuestión de tiempo.



a. Las embarcaciones no llegaron a tiempo

b. Los remos no llegaron a tiempo

c. Hizo mal tiempo







2. Jamaica, que comenzó a participar en los Juegos Olímpicos en 1948, ha ganado desde entonces 78 medallas. Todas, menos una, en atletismo. ¿Qué otro deporte aparece en su medallero?



a. Ciclismo

b. Natación

c. Taekwondo



3. Las distancias olímpicas en maratón son: 1.500 m de natación, 40 km de ciclismo y ¿cuántos km carrera?



a. 2,5 km

b. 5 km

c. 10 km





4. El béisbol debutó en el programa olímpico en los Juegos de Barcelona 1992. ¿Qué selección fue la primera campeona?



a. Japón

b. Estados Unidos

c. Cuba





5. La victoria de la española Carolina Marín en el torneo de bádminton de los Juegos de Río 2016 puso fin a cuatro ediciones consecutivas de triunfos de jugadoras de...



a. India

b. Indonesia

c. China







SOLUCIONES



Respuesta c: El mal tiempo fue el motivo por el que no se disputaron las pruebas de remo en Atenas 1896. Debían desarrollarse en el mar, en la bahía de Falero, donde se desató una tormenta que destrozó varias embarcaciones. La fuerza del viento aconsejó primero posponer y, luego, cancelar la competición olímpica.





Respuesta a: El único jamaicano medallista olímpico en un deporte distinto al atletismo es el ciclista David Weller, medalla de bronce en 1 km contrarreloj en los Juegos de Moscú 1980. Volvió a intentarlo en Los Ángeles 1984, pero terminó en sexta posición.





Respuesta c: El último tramo de la prueba de triatlón son 10 km de carrera.





Respuesta c: Cuba ganó en la primera final olímpica de béisbol a Taiwán por 11-1. El bronce fue para Japón, que se impuso a Estados Unidos por 8-3.





Respuesta c: Las jugadoras chinas de bádminton dominaron el medallero entre Sídney 2000 y Londres 2012. En 2008 y 2012 las finales enfrentaron a dos jugadoras del gigante deportivo asiático.