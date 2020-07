Mientras se sigue desarmando, se prende una pequeña luz de esperanza para Jaguares

Jaguares, la franquicia argentina del Super Rugby, continúa desarmándose y ya sufrió la baja de siete jugadores más el entrenador, pero en Australia encendieron una pequeña luz de esperanza que podría salvar el futuro del equipo. Es que podría ser invitado, junto a otros de Fiji y Japón, por la Unión de Rugby de Australia (ARU) para sumarse a un certamen de ocho equipos en caso de que no prospere la iniciativa de Nueva Zelanda de conformar la Trans-Tasman para reemplazar en 2021 al Super Rugby.

La infomación fue brindada hoy por el diario australiano Daily Telegraph, de Sydney. Según el periódico, Jaguares, Sunwolves de Japón y Drua de Fiji serían invitados a instalarse en Australia para una competición de ocho equipos debido a las restricciones de viaje tras la pandemia de coronavirus.

Un portavoz de la ARU señaló que la participación de Sunwolves, que iba a dejar de jugar el Super Rugby en 2021, tendría que ser financiada por la Unión de Rugby de Japón (JRFU), que estaría dispuesta a ello ya que es poco probable que Japón pueda organizar partidos a principios del año próximo, según consignó el sitio australiano Stuff Sports.

Los australianos están haciendo el movimiento en caso de que no se llegue a un acuerdo con el Rugby de Nueva Zelanda (NZR) sobre una competición Trans-Tasman, con la intervención de ocho a 10 equipos, incluyendo cinco neozelandeses, tres de Australia y dos de islas de Pacífico.



A la ARU no le cayó bien que la NZR haya sugerido que sólo dos o tres equipos australianos sean invitados e insiste en que participen cinco equipos: Reds, Waratahs, Rebeldes, Brumbies y Western Force. Si las cinco franquicias no son aceptadas en Trans-Tasman es probable que Australia se plantee hacer un certamen por su lado y eso reflotaría a la franquicia argentina cuyo destino es incierto y se teme por su desaparición.