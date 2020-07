La "joya" sanjuanina que quiere Godoy Cruz para reforzar el plantel

Se sabe que, debido a la crisis económica que atraviesan los clubes por el parate, los mercados de pases serán austeros y en algunos casos buscan futbolistas del ascenso para reforzarse. Godoy Cruz no está exento a los problemas y ya sumó a dos de la Primera Nacional: Renzo Tesuri (Ferro) y Gonzalo Goñi (Estudiantes BA), y podría llegar Lucas Blondel de Rafaela.

Pero este martes apareció un nombre que nadie tenía en los planes: Alan Cantero. El delantero, de 22 años, es una de las figuras de Peñarol de San Juan y está siendo seguido por muchos clubes. El futbolista, en diálogo con Dos de Punta, reconoció que existen contactos con la dirigencia bodeguera.

"Gente del club se ha contactado conmigo. Hay posibilidades de que vaya. Me llamó el Presidente y estuvimos hablando. Espero entre hoy y mañana que me digan qué hacer", expresó y añadió: "Mi representante me dijo que el DT, Diego Martínez, vio un video mío y que le había interesado. Si se llega a dar, va a ser un salto muy grande, una oportunidad que no puedo dejar pasar".

En la interesante nota, Cantero se describió y contó: "Hay momentos que jugué de nueve de área y otros partidos donde estuve un poco más suelto. Siempre la idea es tratar de llegar al gol. Soy un jugador al que le gusta participar mucho del juego. Me gusta participar arriba, pero también abajo".