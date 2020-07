La increíble revelación de Fillol, en su cumple 70, sobre el Mundial '78

Este martes, 21 de julio, Ubaldo Matildo Fillol está cumpliendo 70 años y lo está haciendo en cuarentena, una etapa particular en la que aprovechó para revivir una de las gestas más importantes de la historia del fútbol argentino. Es que el Pato fue una de las grandes figuras del primer Mundial ganador por la Selección argentina, en 1978, y en diálogo con Olé reveló un detalle más que curioso.

"Este año fue la primera vez que vi ese Mundial completo", contó Fillol. Sí, 42 años después de consagrarse campeón del mundo, el Pato, guardián del arco albiceleste, vio por primera vez esa Copa del Mundo por televisión. Es que durante junio, mes en el que se celebran varios aniversarios relacionados con el torneo ecuménico de la FIFA, la TV Pública retransmitió completos los partidos de Argentina en Mundiales del 78 y del 86.

Y para Fillol, repasar aquella gesta, "fue muy emotivo. Siempre tuve en claro que fue glorioso, pero al ver la manera en que jugamos esa final y lo difícil que fue todo… Ahí recordé que estuvimos a punto de perderla con el tiro en el palo", en referencia al disparo de Rob Rensenbrink que pudo haber cambiado la historia.

"En el momento que pasó no había sentido nada porque estaba muy concentrado y seguí la pelota", cuenta el Pato sobre esa jugada, pero rápidamente clara que ahora "cuando vi la repetición me pasó lo que a todo el mundo: casi me infarto. Y me hizo recapacitar. Porque cuando jugué en Brasil, en el Flamengo, pude comprender lo que significó para ellos el Maracanazo. Vi cómo los trataron a esos jugadores, cómo los humillaron y cómo vivieron y murieron después de esa final perdida como locales. La pelota en el palo me hizo pensar: con la pasión que se vive el fútbol en nuestro país, nos hubiesen pasado cosas peores. No me quiero ni imaginar, pero hubiese sido horroroso".

Finalmente, el ex arquero de River contó cómo vivió el momento en el que el árbitro pitó el final y decretó que Argentina ya era campeón del mundo. "Caigo arrodillado, mi mano derecha fue al hombro izquierdo y mi mano izquierda, al derecho. Y miro para abajo y se me apareció la imagen de Jesucristo. Fue muy fuerte. Irrepetible. Celestial. Cuando lo cuento se me eriza la piel".