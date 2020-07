La estrella del Madrid que ganó un millón de dólares por cada partido que jugó

Con 15 títulos ganados desde que llegó Real Madrid (2013), Gareth Bale es uno de los grandes referentes del Merengue. El galés anunció que no se irá del club pese a los cientos de rumores sobre una posible salida del futbolista que perdió mucho terreno desde el regreso de Zinedine Zidane como entrenador.

El principal motivo para seguir en la institución es el elevado contrato que tiene, algo que difícilmente pueda tener si se va. Bale jugó apenas 20 partidos durante la temporada (16 partidos sobre 38 de la Liga, 3 sobre 7 de la Champions League y 1 (sobre 3) de la Copa del Rey) y por cada partido que jugó cobró entre 1.150.000 y 1.200.000 dólares.

La estrella de Gales llegó al Madrid a cambio de 99 millones de euros y su vínculo finaliza el 30 de junio de 2022. Su representante, Jonathan Barnett, fue claro y sostuvo: "Gareth es uno de los mejores jugadores del mundo. Los mejores jugadores del mundo no salen a préstamo. Está feliz en el Madrid y con la idea de seguir dos años más".

"Gareth no busca sobrevivir a Zinedine Zidane. El señor Zidane ha tenido mucho éxito. No hay odio. Zidane simplemente no quiere jugar con él. Gareth entrena todos los días y entrena bien", agregó. Bale, entonces apuesta por convencer a Zizou para tener un espacio de cara a la Champions League. El goleador no es titular desde el 24 de junio en un partido frente al Mallorca.