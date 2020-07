¿Por qué Scocco tomó la decisión de dejar River y volver a Newell's?

Ignacio Scocco decidió no extender su contrato con River y volvió a Newell's, su primera casa, para iniciar un cuarto período. Fabián Soldini, su representante, relató en TyC Sports cómo fue la intimidad de dicha determinación.

"Teníamos ofertas de otros lados y me dijo 'no hables con nadie porque quiero volver", expresó el agente en Superfútbol, donde admitió que la salida del Millonario no fue nada simple. "Le costó bastante. Me pidió que lo deje pensarlo, que no nos apuremos", amplió.

Además, explicó que el delantero estaba muy cómodo en Núñez. "No hubieramos iniciado conversaciones (para seguir) sino. Pasó tres años espectaculares y eso lo hizo dudar, pero siempre tenía en la cabeza terminar su contrato y volver", comentó.

Por otra parte, brindó detalles de cómo se dio el diálogo final entre su cliente y Marcelo Gallardo, el DT de River. "Nacho me dijo que la conversación fue espectacular, emotiva, y que se lleva lo mejor de su despedida". También resaltó que en el club "siempre fueron muy respetuosos".

Soldini consideró que el goleador de 35 años resolvió sellar su regreso para hacerlo en buenas condiciones físicas, con el fin de aportarle lo mejor posible al conjunto rojinegro. "La balanza se inclinó por volver de una mejor forma y conseguir los objetivos, grupales e individuales", destacó.

Finalmente, contó una anécdota puso un claro ejemplo para demostrar que Scocco siempre eligió con el corazón en su carrera. "Estábamos en Sunderland (2014), en la Premier League, la élite del fútbol mundial, y me dijo 'me quiero volver', aunque ganaba siete veces más que en Newell's". ¿El por qué? En pocas palabras, le resumió: "Yo acá no soy feliz y quiero serlo".