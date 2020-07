Polémica en puerta: la sorpresiva revelación de Sebastian Vettel sobre su salida de Ferrari

La noticia de que Sebastian Vettel no renovaría con Ferrari, generó mucho movimiento en la Fórmula 1. Más aún cuando el equipo italiano anunció que su reemplazante sería Carlos Sainz (h). Luego del episodio, el alemán no realizó declaraciones y se mantuvo en silencio hasta este jueves, dejando frases sorpresivas sobre su salida.

Según explicó el cuatro veces campeón, la decisión de no renovar su contrato -tomada por el jefe del equipo, Mattia Binotto,- lo tomó completamente por sorpresa: "Fue una sorpresa para mi cuando recibí la llamada y me dijo que no había sitio para mi en el equipo". "No hubo una discusión, no hubo ninguna oferta sobre la mesa", reveló sobre una supuesta negociación, que no existió.

Y siguió: "Cuando hablas de mirar hacia atrás, aquí y allá faltaba un poco. Creo que al final nunca pudimos armar el paquete lo suficientemente bueno como para luchar por el campeonato. Al final, es bastante simple. No fuimos lo suficientemente rápidos, nuestro coche no fue lo suficientemente bueno y, como equipo, no fuimos tan fuertes como Mercedes".

Además, se refirió a su futuro que por el momento es una incógnita: "Por ahora no estoy teniendo conversaciones, realmente. Estoy deseando tenerlas, obviamente, porque quiero asegurarme de tomar la mejor decisión para mí y para mi futuro". "Si surge lo correcto, entonces estoy dispuesto a continuar. Siento que tengo mucho más para dar. Si no se da el caso, entonces, como he dicho, probablemente es hora de hacer otra cosa", cerró y dejó la puerta abierta para una salida definitiva de la F1.