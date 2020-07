"Zenquiu, zenquiu", el simpático agradecimiento de Marcelo Bielsa a los hinchas del Leeds

El ascenso conseguido por el Leeds de Marcelo Bielsa, revolucionó la ciudad y los hinchas celebran el logro. Algunos fanáticos tuvieron la dicha de encontrarse con el entrenador argentino quien se tomó tiempo para saludar, codo con codo, a cada uno de ellos y hasta sacarse algunas fotos.

"Zenquiu, zenquiu. I don't speak English", les dijo el Loco con una gran sonrisa y los hinchas no se guardaron nada a la hora de agradecer. "You are god" ("vos sos dios"), lanzó uno de ellos y logró una cómplice mirada del entrenador argentino. Leeds aseguró su ascenso a la Premier League, luego de darse hoy la derrota del escolta West Bromwich Albion ante Huddersfield.