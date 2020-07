Un jugador de Godoy Cruz en llamas: se enteró por WhatsApp que no seguirá y estalló

Godoy Cruz sigue depurando su plantel y, a la vez, reforzándose con futbolista del ascenso. Días atrás se supo que Agustín Verdugo no seguirá en la institución y hoy se confirmó que Christian Almeida es otro que dejará de vestir los colores bodegueros. El uruguayo fue quien dio a conocer su situación y descargó su bronca por las formas que usaron para avisar que prescinden de él.

"La verdad es que no voy a seguir en Godoy Cruz. Fue algo que no me esperaba. Me enteré por Whatsapp a través de mi escribana. Estaba tomando mate y me agarró sorprendido", contó en Dos de Punta. Y siguió: "Mi representante también se sorprendió porque nunca le dijeron nada. Mi idea era seguir mínimo hasta fin de año o cumplir con el contrato como corresponde".

El defensor, que llegó al Tomba desde Belgrano de Córdoba, agregó que "lo que me molesto fue la manera en la que me lo dijeron", y apuntó contra el flamante entrenador, Diego Martínez: "Estábamos entrenado con el técnico y nunca me había dicho nada. Me dijo que era por una cuestión deportiva. Lo veía todos los días en la quinta del Presidente y nunca me dijo nada".