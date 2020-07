Pasado por agua, Vettel fue el más rápido de la segunda tanda de libres

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) fue el mejor este viernes en el lluvioso segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Hungría, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, y en el que ocho de los veinte pilotos, entre ellos el séxtuple campeón ingles Lewis Hamilton (Mercedes), no marcaron tiempo.

Vettel cubrió, en la mejor de sus vueltas, con neumático de mojado, los 4.381 metros del circuito Hungaroring en las afueras de Budapest en un minuto, 40 segundos y 464 milésimas, 272 menos que el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), líder del Mundial; en una sesión en la que el español Carlos Sainz (McLaren) fue tercero, a un segundo y tres décimas del inglés.

El 'top 5' de la segunda sesión lo completaron los dos Racing Point, con Lance Stroll por delante de Sergio Pérez. Tras ellos, los Red Bulls de Pierre Gasly, que no rodó en la primera tanda por un problema en su unidad de potencia, y Max Verstappen que no tuvieron su mejor día y no fueron la amenaza a Mercedes que se esperaba.

uD83DuDD1D Sebastian Vettel uD83DuDD1D



The @ScuderiaFerrari driver was fastest in FP2's treacherous conditions uD83CuDF27#HungarianGP uD83CuDDEDuD83CuDDFA #F1 pic.twitter.com/okNug5M3uz — Formula 1 (@F1) July 17, 2020

El tercer y último entrenamiento libre se disputará este sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical.