Lindo gol argentino en otra noche de MLS en Disney

El argentino Lucas Zelarayán anotó un gol en el triunfo de su equipo, Columbus Crew, que se impuso sobre New York Red Bulls por 2-0 en un encuentro válido por el Grupo E de la Conferencia Este de la Mayor League Soccer (MLS), de los Estados Unidos.

Columbus Crew, que ganó los dos partidos que jugó y no recibió goles en contra, se impuso con los goles de Gyasi Zardes a los 22 minutos del primer tiempo y el cordobés Zelarayán, ex Belgrano, a los dos del segundo.

En el vencedor fue suplente el argentino Milton Valenzuela, ex Newell's Old Boys.

En otro encuentro, válido por el Grupo C, Toronto se impuso sobre Montreal Impact por 4-3 en un cruce muy emotivo por la cantidad de goles. Toronto, que tuvo como titular al argentino Ignacio Piatti, ex jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Independiente y San Lorenzo, anotó sus goles a través de Ayomide Akinola en tres ocasiones, y Richie Laryea.

Montreal Impact, que tuvo como titulares a los argentinos Emanuel Maciel, ex San Lorenzo, y Maximiliano Urruti, ex Newell's Old Boys, anotó por intermedio del argelino Saphir Taider, en dos ocasiones, ambas de penal, y del hondureño Romell Quioto.

La MLS, que se desarrolla íntegramente en el complejo deportivo de Disney, en la ciudad de Orlando, a puertas cerradas para el público a raíz de la pandemia de coronavirus, continuará esta noche con tres partidos:

A las 21: Grupo 'C': DC United (Federico Higuaín y Yamil Asad)-New England Revolution (Gustavo Bou) y Grupo 'D': Kansas City-Colorado Rapids (Braian Galván).

A las 23.30: Grupo 'D': Real Salt Lake (Pablo Ruiz)-Minnesota United (23).