El paso histórico de la Liga Mendocina contra la violencia de género

Giuliana Dìaz, presidenta del fútbol de nuestra provincia, presentó un proyecto para que La Liga Mendocina tenga su protocolo contra la violencia de género, documento que lo aportó en la reunión de Consejo.

"Este movimiento se esta gestando a nivel nacional y nosotros teníamos que tener nuestro protocolo contra la violencia de género. Lo fui armando en base a protocolos de varios clubes. Surgió así la iniciativa para crear políticas de género en todas las instituciones, tanto privadas como públicas", expresó Dìaz.

Y agregó: "El protocolo tiene por objetivo prevenir, abordar y erradicar las situaciones de violencia de discriminación por razones de género, o también orientación sexual que ocurran dentro del ámbito de la Liga y es una herramienta necesaria para que se puedan fortalecer las medidas preventivas y para dar respuesta desde la institución en caso de violencia. Esta normativa está basada en diferentes leyes como la "Ley de Protección Integral" contra la violencia de género, la "Ley de Identidad de Género" y la "Ley Micaela" que es muy importante para poder capacitar a todos los integrantes de la Liga".

Empezamos a marcar un antes y un después en el deporte de la provincia.

La Liga mendocina de fútbol cuenta con su protocolo de género para prevenir, erradicar y abordar situaciones de violencia y discriminación por razones de génerouD83DuDCAAuD83DuDC4F?#FelizViernes — Giuliana Díaz (@giulianad7) July 17, 2020

Con respecto a la evaluación de dicho protocolo, Díaz manifestó: "Al protocolo lo evaluaron y observaron desde "Diversidad y Género" de la provincia para que le den el aprobado. Aclaramos que este proyecto está sujeto a modificaciones pero el visto bueno ya está que es lo más importante".

Protocolos en los clubes: "Me gustaría dar el ejemplo para que los clubes tengan iniciativa propia en la elaboración de sus propios protocolos, Si la Liga mendocina tiene un protocolo, quiero que los clubes tengan su propio protocolo. Me comuniqué con gente de las distintas instituciones para mostrarles la iniciativa".

Apoyo de la Liga: "Para la elaboración me comuniqué con el actual presidente Carlos Suarci y el tesorero y ambos me dieron el visto bueno. Me brindaron todo el apoyo. Nunca se había aplicado un documento de esta magnitud. Lo presenté el martes de la semana pasada y estoy al tanto con el seguimiento. Espero que la Liga sea un ejemplo para que los clubes puedan trabajar con sus protocolos. Se necesitan mujeres dentro de los clubes y esto es lo otro por lo que tenemos que luchar para que la mujer sea la protagonista en toma de decisiones".