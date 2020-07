Un ídolo de Boca dijo que hoy hay un jugador "mejor que Messi" y no es Cristiano Ronaldo

Hugo Orlando Gatti, ex arquero e ídolo de Boca, hace años que participa en el famoso programa de fútbol español El Chiringuito, donde no duda en opinar sin pelos en la lengua sobre todo lo que sucede alrededor de la redonda en España y el mundo. Esta vez, despertó un viejo debate de La Liga.

uD83DuDCA5¡BOMBA de GATTI!uD83DuDCA5



“Hoy, BENZEMA es MEJOR que MESSI” #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/oWd62D7HJl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 16, 2020

"Yo lo vengo diciendo. Messi es un crack y todo lo que vos quieras, pero Benzema hoy es mejor que Messi. Es superior que Messi. Hace rato que no está bien Messi, quien ve fútbol sabe que no está bien, te das cuenta", tiró el Loco. Remarcó que el francés está teniendo un rendimiento superior al del argentino. "Lo que está haciendo Benzemá, hacía mucho tiempo que no veía a un jugador del Real Madrid, sacando a Cristiano, que hace lo que hace él. Benzema es el Madrid, es todo, presencia, goles, habla, está metido. Messi no está, pero así y todo es Messi, pero no es el que queremos ver. Hoy no gana un partido", agregó.

Finalmente se refirió al cambio en el juego de la Pulga que ya no se verá por su edad. "Ese Messi que corría en el aire no lo van a ver más. Es la lógica del deportista. Queda el talento. Es una cosa lógica, son 33 años, te agarra un bajón. Ese Messi que corría en el aire ya no lo vamos a ver. A partir de los 30 años los deportistas empiezan a caer", cerró.